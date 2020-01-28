28 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

''Saha içine odaklanın''

''Saha içine odaklanın''
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.

Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.

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