Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.

Bordo-mavili yöneticiler karşılıklı açıklamalarla gerilen ortamın ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir görüşme gerçekleştirdi. Trabzonsporlu idareciler "Siz bu söylemlerin dışında kalın. Kafanızı buraya vermeyin. Saha dışındaki işleri biz halledeceğiz. Siz sadece saha içine odaklanın. Camia kenetlendi. Hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandılar.