Bol bol şut attılar

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi dün Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışmasını gerçekleştirdi. Bordo- mavililerin antrenmanın ilk bölümünde bol bol şut çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Fırtına, idmanın 2. yarısında ise taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Ekuban ve Novak ilk bölümde takımla birlikte çalıştı. İkinci bölümde ise takımdan ayrı koşu yaptılar.