28 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Newton gençlerle

Newton gençlerle
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

'de 'ın yardımcılığından ayrılıp ile anlaşan Eddie Newton farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz adamı bir yandan teknik patron 'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.

'de 'ın yardımcılığından ayrılıp ile anlaşan Eddie Newton farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekiyor. İngiliz adamı bir yandan teknik patron 'in direktifleri doğrultusunda antrenmandaki görevlerini gerçekleştirirken diğer taraftan genç oyuncularla yakından ilgilendi.

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