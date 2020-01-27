27 Ocak 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu Sturridge’ye çifte talip
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Aston Villa ve Marsilya'nın da oyuncuya olan ilgisi gündeme gelmişti. Fırtına'da karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı.
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