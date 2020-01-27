Trabzonsporlu Sturridge’ye çifte talip

Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'un sakatlığı sebebiyle fazla faydalanamadığı yıldız ismi Daniel Sturridge'ye Moskova'nın iki ekibi birden talip oldu. Rus basınında yer alan haberlere göre Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Aston Villa ve Marsilya'nın da oyuncuya olan ilgisi gündeme gelmişti. Fırtına'da karar teknik direktör Hüseyin Çimşir'e bırakıldı.