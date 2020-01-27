27 Ocak 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Abdülkadir gün sayıyor

Abdülkadir gün sayıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür kendini buldu. İnstagram'da topla yaptığı cambazlıklar taraftarlardan yoğun beğeni alırken, genç yıldız da bir an önce bordo-mavili formasıyla sahalara dönmeyi bekliyor. 20 yaşındaki futbolcu 2 hafta sonra takıma katılacak.

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