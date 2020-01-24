''Karar adil değildi''
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme’ye çıkan kırmızı karta tepki gösterip, “Adil olmayan kararla önemli bir ismi kaybettik” dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme'ye çıkan kırmızı karta tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Nwakaeme'ye kesinlikle temas var. Hadi hakem görmedi, VAR'ın uyarması gerekiyordu. Önemli bir oyuncumuzu adil olmayan sarıdan kaybettik. VAR sistemi, hakemlerin hatalarını indirmek için koyulan bir sistem ama işe yaramadı. TFF veya Tahkim'e itiraz edeceğiz" dedi.
ALİ KOÇ'A GÖNDERME
Muriçı'e ceza çıkmaması için ne düşündüğü sorulan Ağaoğlu, "Bana ne ağabey, ben o işlere bakmıyorum, ben kendi işlerime bakıyorum. Başkaları bizimle uğraşıyor ama bizim başkaları ile uğraşacak halimiz yok" diyerek F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.
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