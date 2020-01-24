24 Ocak 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Eddie Newton bugün imzayı atıyor

Eddie Newton bugün imzayı atıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı 'de Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.

Yönetim, teknik kadroyu güçlendirmek adına prensip anlaşmasına vardığı 'de Lampard'ın yardımcısı olan Eddie Newton'u Trabzon'a getirdi. 48 yaşındaki İngiliz antrenörün bugün Trabzon'da resmi imzayı atacağı ve Çimşir'in ikinci yardımcısı olacağı bildirildi.

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