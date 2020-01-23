Trabzonspor'da yabancı baharı

Bordo-mavililerin Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda attığı 59 golün 53’ü yabancılardan geldi, Sörloth (18) en skorer futbolcu oldu. Süper Lig’de de 41 golün 34’ünü yine bu isimler attı.

Süper Lig'de 35 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'u yabancı oyuncuları sırtlıyor. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililerin ligde attığı 64 golün 43'ü yabancı futbolculardan gelirken, bu dönemde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem de Avrupa'da mücadele eden Karadeniz ekibinin şu ana kadar kaydettiği 59 golün 53'üne yine yabancılar imza koymayı başardı. Bu sezon ligde 18, Avrupa'da 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maç oynayan Trabzonspor'da yabancıların tamamı forma giydi. Hemen hepsi de kendisinden beklenen performansı sergiledi.

GOL CANAVARI

Fırtına'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçta attığı 41 golün 34'ü yabancılardan gelirken, 3 defa Yusuf Sarı, 1'er kez Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak sahne aldı, 2 golü ise rakip kendi kalesine attı. Avrupa'da 10 maçta kaleye 10 füze gönderen Karadeniz devinde, 9 golde yabancı katkısı bulunurken, 1 gol ise Parmak'ın ayağından elde edildi. Trabzonspor, kadrosunda 11 yabancı oyuncu bulunduruyor. Süper Lig'de Sörloth 15, Nwakaeme 7, Sturridge 4, Sosa 3 gol attı. Hosseini, Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol attı.

ZİRVENİN EFENDİSİ

24 yaşındaki Sörloth, bordomavili takımda çıktığı 28 resmi maçta toplam 18 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 18 maçta 15 gol bulan Sörloth, Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.





REKORSAVAR SÖRLOTH

Alexander Sörloth kaldığı yerden devam ediyor. İlk yarıda 12 gol kaydeden, Kasımpaşa karşılaşmasında da 3 gol atan 24 yaşındaki yıldız krallıkta da öne geçti. Alanyasporlu Cisse'nin 1 defa ağları sarstığı haftada hat-trick yapan Sörloth 15 golle zirvenin sahibi oldu. Kariyerinde bir sezonda ilk kez 15 gol atan Sörloth bu alanda da rekor kırdı. İkinci devrenin hemen başında 18 gole ulaşarak bireysel rekorunu da tarihe gömdü.

SIRADA ŞOTA VAR

Sörloth'un sıradaki hedefi ise kulübün efsane ismi Şota Arveladze'nin rekorunu kırmak olacak. Şota, 1995-1996 sezonunda attığı 25 golle Karadeniz ekibinin tek yabancı gol kralı oldu. Eğer Sörloth, ligde geride kalan 16 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırırsa Gürcü efsanenin rekorunu tarihe gömecek ve Trabzonspor'un en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanını alacak.

MUHTEŞEM İKİLİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada fileleri 41 kez sarstı. Bu gollerin 15'i Alexander Sörloth'tan geldi. Anthony Nwakaeme de 7 defa ağları sarstı. Toplamda 22 gole ulaşan müthiş ikili Trabzonspor'un zirve yürüyüşüne büyük katkı sağlıyor.



