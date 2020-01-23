Trabzonspor'da hedef kupa

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0’ın rövanşında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Fırtına, rakibini ikinci maçta da mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak Trabzonspor'de tek hedef tur atlamak. Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli'deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, rövanş mücadelesi öncesi rahat bir durumda. Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in Trabzon'da oynanan ilk maçtaki 11'ine göre bugün kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

PEREIRA 'DALYA' DİYECEK

2016-17 sezonunun devre arasında transfer edilen Joao Pereira, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100'üncü maçına çıkacak. Bugüne kadar 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki Portekizli sağ bek, bugün oynarsa 'dalya' diyecek.

'KAZANMAK İSTİYORUZ'

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Çimşir, "İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin bir önemi yok. Sanki ilk maçmış gibi aynı motivasyon ile çıkacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok fazla gol yiyorduk o bölgedeki eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Son iki maçtır gol yemedik ve bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-75 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordo-mavili takım, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

10 YILLIK ÖZLEM

Ziraat Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 2009- 10 sezonunda bu sevinci yaşayan bordo-mavililer, 10 sezondur süren hasreti sonlandırmak istiyor. Son olarak Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan Karadeniz devinin o günden bu yana bir daha yüzü gülmedi.

MUHTEMEL 11'LER



