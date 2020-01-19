Süper Lig’in en genç hocası

Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık Denizli kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.

Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık Denizli kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.