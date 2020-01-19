19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Süper Lig’in en genç hocası

Süper Lig’in en genç hocası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen , 'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık Denizli kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.

Ünal Karaman'ın yerine göreve gelen , 'un başında ilk lig maçına çıkacak. Bordomavili takımdaki kariyerine 2-0'lık Denizli kupa galibiyetiyle başlayan Çimşir, lige de 3 puanla start vermek istiyor. 40 yaşındaki Çimşir, ligin en genç teknik adamı olarak boy gösterecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı!
Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler Trabzonspor Kasımpaşa'yı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Hayde desteğe! Hayde desteğe!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör