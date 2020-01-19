19 Ocak 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hayde desteğe!

Hayde desteğe!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Teknik direktör , Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 2. yarıya üç puanla başlamak istediklerini kaydeden çiçeği burnunda çalıştırıcı, "Kupanın ardından lige de moralli girmek istiyoruz. Taraftarımızdan isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

Teknik direktör , Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi. 2. yarıya üç puanla başlamak istediklerini kaydeden çiçeği burnunda çalıştırıcı, "Kupanın ardından lige de moralli girmek istiyoruz. Taraftarımızdan isteğimiz bizi yalnız bırakmasınlar. Onların da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

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