Trabzonspor gelirlerini kalem kalem açıkladı: 46 milyon euro

Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerinin ardından Ağaoğlu’nun belirttiği gibi saat tam 14.61 yani 15.01’de resmi sitesinden gelir-giderlerle ilgili çok detaylı açıklama yaptı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Ne gariptir ki kulübümüz, TFF ve Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor! Oluşturulmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışa vurumudur! Yönetim Kurulumuz göreve geldiği Nisan 2018'den bugüne ekonomik anlamda 'devrim' niteliğinde kararlar almış ve bunları uygulamaya koymuştur.

GİDERLER DÜŞTÜ

Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019- 2020) 31 milyon euro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken; 13 milyon euro'luk transfer yapmıştır. Kadro maliyetini 39 milyon euro'dan 21 milyon euro'ya düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3'te 1'ini yine oyuncu transferine harcarken, geri kalan bölümünü borç ödemelerinde kullanmıştır! Tüm bunların yanı sıra kulübümüz altyapısındaki üretimi de sürdürülebilir hale getirmeyi başarmıştır. Biz bu süreçte sadece kulübümüzün sorunlarına yoğunlaştık, diğer kulüplerle ilgilenmedik.

6 OYUNCU 70 MİLYON EURO

Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon euro'ya ulaşmıştır. Yusuf Yazıcı'nın 17 milyon euro'ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon euro'luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon euro'ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon euro'dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz.

TARAFTARIMIZ TAHRİKLERE KAPILMASIN

Trabzonspor, oyunun ortasında yapılmaya çalışılan kural değişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu ve benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. 'Büyük Trabzonspor' camiasının son gelişmelerle ilgili hiçbir şekilde tahriklere kapılmamasını, söylenenlerden etkilenmemesini, futbolun sahada oynanan bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle sadece ve sadece takımlarını desteklemelerini hassasiyetle rica ediyoruz.

MAYIS VE AĞUSTOS ARASINDAKI GELİRLER (2019)

Yusuf Yazıcı transferi: 17 milyon euro

Sermaye artışından: 12 milyon euro

Göğüs reklamı: 3 milyon euro

Turkcell-Huawei sponsorluk: 2.7 milyon euro

Kombine, loca, ticari ürün satışı: 7 milyon euro

UEFA geliri: 5 milyon euro

Toplam gelir: 46.7 milyon euro