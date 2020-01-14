14 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Gökdeniz’e sürpriz

Gökdeniz’e sürpriz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan Gökdeniz Şahin'in (25) isteğine şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı.

Bursa'da kas hastalığı nedeniyle makineye bağlı yaşayan ve en büyük isteği kendisini görmek olan Gökdeniz Şahin'in (25) isteğine şarkıcı Haluk Levent kayıtsız kalmadı. forması giyerek Gökdeniz'in evine gelen Levent, 'Sev kardeşim' şarkısıyla Gökdeniz'in yattığı odadan içeri girdi. Gökdeniz'in mutluluğu yüzünden okunurken, sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce beğeni aldı.

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