14 Ocak 2020, Salı

TRABZONSPOR

Çimşir ile ilk kez

Çimşir ile ilk kez
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise ayrı çalıştı. Çimşir, 'nde ilk kez idman yaptırmış oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi Trabzonspor'da Denizlispor mesaisi
Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro... Trabzonspor resmen açıkladı! Tam 23 milyon Euro...
Ahmet Ağaoğlu: Bizim mücadelemiz sahada Ahmet Ağaoğlu: Bizim mücadelemiz sahada
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör