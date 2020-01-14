Çimşir ile ilk kez

Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı.

Fırtına, perşembe günü Denizlispor ile oynayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise ayrı çalıştı. Çimşir, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk kez idman yaptırmış oldu.