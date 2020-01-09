Trabzonspor'da hedef Roozbeh Cheshmi
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, şartların oluşması halinde bir stoper ve bir sağ açık alınması istedi. Yönetim, İranlı stoper Roozbeh Cheshmi ile temas kurdu.
Trabzonspor, transferde sessiz ve derinden gidiyor… İkinci yarı öncesinde ilk transfer bombasını Badou Ndiaye ile patlatan bordomavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir, Antalya kampında takımın son durumu hakkında zirve yaptı. Gerek ligin ilk yarısı gerekse Antalya kampının ilk bölümündeki izlenimleri doğrultusunda Ağaoğlu'na rapor sunan Çimşir, şartların oluşması halinde 2 mevkiye takviye istedi. Çimşir'in, stoper ve sağ açık talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un stoper Roozbeh Cheshmi ile bir ön görüşme yaptığı ve 26 yaşındaki İranlı oyuncunun haber beklediği belirtildi. Ancak yönetimin farklı isimlerle de görüştüğü ve sonuç alamazsa Esteghlal'in savunmacısının işini bitireceği belirtildi.
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