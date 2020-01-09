09 Ocak 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef Roozbeh Cheshmi

Fırtına'da hedef Roozbeh Cheshmi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Teknik direktör , Başkan Ağaoğlu ile yaptığı görüşmede, şartların oluşması halinde bir stoper ve bir sağ açık alınması istedi. Yönetim, İranlı stoper ile temas kurdu.

, transferde sessiz ve derinden gidiyor… İkinci yarı öncesinde ilk bombasını Badou Ndiaye ile patlatan bordomavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör , kampında takımın son durumu hakkında zirve yaptı. Gerek ligin ilk yarısı gerekse Antalya kampının ilk bölümündeki izlenimleri doğrultusunda Ağaoğlu'na rapor sunan Çimşir, şartların oluşması halinde 2 mevkiye takviye istedi. Çimşir'in, stoper ve sağ açık talep ettiği öğrenildi. Trabzonspor'un stoper ile bir ön görüşme yaptığı ve 26 yaşındaki İranlı oyuncunun haber beklediği belirtildi. Ancak yönetimin farklı isimlerle de görüştüğü ve sonuç alamazsa Esteghlal'in savunmacısının işini bitireceği belirtildi.

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