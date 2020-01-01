01 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yüzde 50'sini kazandı!

Yüzde 50'sini kazandı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Bordo-mavililer, 2019 yılında oynadığı 50 resmi maçın yarısını kazandı. , 2019 yılı içerisinde 2018-2019 sezonunda oynadığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fırtına, 2019-2020 sezonunda oynadığı 17 lig maçında ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçtan galibiyetle ayrılırken Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili ekip böylelikle toplam 50 resmi maçta 25 galibiyet ve 12 beraberlik elde ederken, 13 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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