01 Ocak 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sturridge son iki yılı solladı

Son iki yılı solladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.01.2020

Liverpool ve 'te geçirdiği son 2 sezonda toplam 47 maça çıkıp 7 gol atan Daniel Sturridge, Trabzonspor'da sadece yarım sezonda bu rakama ulaştı.

Üst üste sakatlıklar geçirmesine rağmen hep iyi şekilde dönen İngiliz yıldız, çıktığı toplam 13 resmi karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de gol pası verdi. Son olarak Kayserispor maçında 2 gol atan Sturridge, ikinci yarıda Fırtına'nın şampiyonluk yolunda en büyük kozu olacak.

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