Karaman dönemi bitti
Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Uzun görüşmelerin ardından deneyimli hocanın kontratı karşılıklı feshedildi
Bordo-mavili kulüpte, yönetim ile teknik direktör Ünal Karaman uzun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Son haftalarda oynanan maçların ardından yönetim ile Karaman üstü kapalı şekilde birbirlerini eleştirmişlerdi. Bu karşılıklı sözlerin ardından önceki gün bağların tamamen koptuğu haberleri gelirken, dün bu ayrılık resmiyet kazandı. Trabzonspor Kulübü dün saat 15.09 itibarıyla Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) geçtiği yazıda teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Karadeniz temsilcisinin, KAP'a yaptığı duyuruda "Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri yer aldı.
İLERİYE DÖNÜK TÜM ALACAKLARI ÖDENDİ
Trabzonspor, KAP'a geçtiği yazıda Ünal Karaman'ın ileriye dönük tüm maaşlarının ödendiğini de duyurdu. KAP'a geçilen yazıda "Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.- TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir" denildi.
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