Aslolan Trabzonspor'dur

"Ünal hocayı 1.5 senede ailemden daha fazla gördüm. Duygusal olup böyle şeylerin içerisine girebiliyor. Puan kaybettiğimiz maçlardan sonra yapılan eleştirilerden etkilenen bir yapısı vardı. Gelmiş olduğumuz noktada ayrılığı kafasına koymuştu. Bu yönde bir düşüncesi vardı. Divan başkanımız ve genel sekreterimizle konuştu. Kendisi ayrılmak istediğini söyledi. Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra net açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu "Ünal hoca ile alakalı eleştiriler yapıldığı zaman, puan kaybettiğimiz, kötü oynadığımız maçlardan sonra ben hep tek bir şey dedim, 'Hoca yanlış taktik verdiyse, oyuncu pas hatası yaptıysa, yöneticinin bir hatası varsa bunların hepsinin sorumlusu benim. Beni eleştirin. Hocamızın, oyuncularımızın, yönetimimizin üzerinde baskı oluşturmayın'. Benim Konyaspor maçından sonra yaptığım açıklamalar kendime öz eleştiridir" ifadelerini kullandı.

CAMİA MEMNUN DEĞİLDİ

Ahmet Ağaoğlu şöyle konuştu: "Konya maçından sonra oynanan futboldan taraftarın memnun olmadığını, son 4-5 haftada geriye yaslanan, göze hoş gelmeyen oyunun Trabzonspor'un karakteriyle örtüşmediğini belirttim. Futbolcunun pas hatasına kadar sorumluluğu üzerime alıyorsam bu bir öz eleştiridir. Ünal hoca bu sözleri üzerine alınmış. 'Bazı kişilerin oturdukları koltuklar taraftar kimliğinin üzerine geçmiyor. Başkan taraftar olarak yorum yapıyor. Her taraftarın söylemine cevap verecek değilim. Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' dedi. Gelinen noktada karşılıklı anlaşıp feshettik."

SOSA VAR MIKEL VAR

"Biz sorumluluk duygusuyla mücadele eden, bu kulübün yükünü sırtlanan bir yapı kurduk. Saha içinde kaptanımız Jose Sosa var. Bu takımda Obi Mikel var, Pereira var. Sosa ileriye dönük olarak da kulüpte kalmasını arzu ettiğimiz, teknik heyette düşündüğümüz insanlardan biri"

BEN DE GiTSEM BU YAPI ÇÖKMEZ

"Allah'ın verdiği canı Allah alır. Ahmet Ağaoğlu da göçüp gidecek. Biz doğru bir yapı kurduk. Buradan bir tuğla çektiğiniz zaman bu yapı yıkılmaz, çökmez. Herkesin içi rahat olsun. Bu yaşananlar hiçbir şekilde risk oluşturmaz. Başkanı, teknik direktörü veya kilit bir oyuncuyu çekip alsanız bile Trabzonspor gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam eder"

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM

"Ünal hoca ile başkan-teknik direktör ilişkimiz yoktu daha yakındık. Kulübü daha iyi noktalara birlikte taşımak istediğim biriydi. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyordum. Kırgınlık var mı? Hayal kırıklığı var. Ben her türlü sorumluluğu alıyorum demişken sözlerimi Ünal hocanın üzerine alması doğru değildi" olarak da kulüpte kalmasını arzu ettiğimiz, teknik heyette düşündüğümüz insanlardan biri"