Zirve aşkına

12 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer bugün Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Hedef kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Süper Lig'de alınan 4-1'lik Beşiktaş ve 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetleri, Trabzonspor'da olumlu bir hava estiriyor. Ligin 8. haftasında bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Karadeniz ekibi kazanırsa 15 puana yükselip maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturacak. Çünkü dün kaybeden Sivas 12 puanda kalırken G.Saray 13'e yükseldi. Lider Alanya ise 14 puanda ve yarın Rize ile kozlarını paylaşacak. Ünal Karaman bu fırsatın kaçırılmaması için takımı hem fiziksel hem de mental olarak hazırlamış durumda. Yani bir nevi beklenen fırsat Fırtına'ya doğdu.Gaziantep FK maçı öncesi galibiyet planı yapıldı. Rakibinin geride kalan maçlarını analiz eden teknik direktör Ünal Karaman, buna göre taktiği belirledi. 53 yaşındaki hocanın futbolcularına "Rakibi ilk dakikadan itibaren baskı altına alın. Birbirinizle yardımlaşın. Basit top kayıpları yapmamaya dikkat edin. Yana değil ileri oynayın. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerin anlam kazanması için bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız. Kendimize yakışan oyunu oynarsak zaten sonucu hep birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum. Camiamızın yüzünü güldürmeye devam etmeliyiz" dediği öğrenildi.Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, SörlothLontigkin, Djilobodji, Toşça, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Bıyık*Fırtına evinde 17 Şubat 2019'da aldığı son mağlubiyetin ardından ligde sahasında 8 ve deplasmanda 11 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Tek mağlubiyet alan bordomavililer, iç sahada deplasmana göre daha az müsabakaya çıkıp, daha çok puan topladı*17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanya mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı 8 maçı kaybetmeyen bordo-mavililer, bugün Gaziantep'i de yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Fırtına bu periyotta 7 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.*İç sahada 8 maçta 22 puan, deplasmanda ise 11 maçta hanesine 20 puan yazdırabildi. Bordo-mavili takım bu dönem ilk 7 haftalık bölümünde ise evindeki 3 maçın 2'sini kazanıp birinden beraberlikle ayrılarak 7 puan, deplasmanda ise 5 puan topladı.