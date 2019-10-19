19 Ekim 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ev ziyareti

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ev ziyareti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Başkanı ve Asbaşkanı , geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden genç oyuncuları ’ü evinde ziyaret etti.

Ziyarette 'ün sağlık durumu ve iyileşme süreci hakkında bilgi alan bordo-mavili kulübün başkanı , Abdülkadir Ömür'ün bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulundu. Ziyarette Ağaoğlu ve Alp'in Abdülkadir ve ailesiyle yer sofrasında yemek yedikleri görüldü.


DÜNYA ŞAMPİYONUNU DA UNUTMADILAR

Bu arada, Başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan ve amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, FK maçı öncesi, 'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda şampiyon olan 'yi evinde ziyaret etti.
Ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu, başarısından dolayı Busenaz Sürmeneli'ye ve annesine teşekkürlerini sunarak, "Biz futbol kulübü olmamızın yanı sıra altyapı ve diğer branşlarda da sporcu yetiştirmek, bu sporcuların hem ülkemiz hem de dünya çapında başarılar elde etmesini sağlamak en büyük hedefimiz. Busenaz kulübümüzün bu hedeflerini başaran, dünya şampiyonu olarak bir kez daha tarihe adını yazdıran bir sporcumuz. Şimdi önümüzde olimpiyatlar var. Onu da çok önemsiyoruz ve ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Busenaz bu süreçte antrenörleri ve ailesi kadar bizim de onun yanında ve en yakınında olduğumuzu bilsin. Yönetim kurulumuz olarak bir kez daha Busenaz'ı ve ailesini tebrik ediyoruz" dedi.

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