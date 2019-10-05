05 Ekim 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

52 milyon TL'lik anlaşma

52 milyon TL'lik anlaşma
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.10.2019

Kulübü, ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına olmak üzere toplamda 52 milyon 500 bin TL + KDV karşılığında bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

, ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordo-mavili kulupten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin TL +KDV nakden ödeyecektir'' denildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Onazi’den transfer açıklaması Onazi’den transfer açıklaması
UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike UEFA ülke sıralaması açıklandı! İşte Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike
Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması Trabzonspor’dan sponsorluk anlaşması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör