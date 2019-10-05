05 Ekim 2019, Cumartesi
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52 milyon TL'lik anlaşma
Giriş Tarihi: 05.10.2019
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına olmak üzere toplamda 52 milyon 500 bin TL + KDV karşılığında bir sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordo-mavili kulupten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin TL +KDV nakden ödeyecektir'' denildi.
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