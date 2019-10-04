04 Ekim 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2019

, 'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'nde teknik direktör yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Bir süredir sakatlıkları bulunan Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı'nın da katıldığı antrenmanda ilk gruptaki futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, ikinci gruptaki oyuncuların ise topla çalışma üzerinde durduğu aktarıldı.

Öte yandan, antrenmanda ayak tenisi oynayan ile aynı takımda yer alan teknik direktör , maçı kazanmalarının ardından futbolcusu ile galibiyet pozu verdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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