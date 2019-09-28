Ünal Karaman'ın galibiyet planı

Galibiyetle sıkıntılı sürecin sona ereceğine inanan 53 yaşındaki hocanın, oyunculardan 3 puan istediği ve “Beşiktaş’ı yenersek yeniden havaya gireriz” dediği belirtildi

Ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisi biten ve son 5 resmi karşılaşmayı kazanamayıp düşüşe geçen Trabzonspor, yarın en kritik derbilerden birine çıkacak. Gerek yönetim, gerekse sportif açıdan sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman kritik karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyor. Üstelik nefes kesecek mücadelenin Trabzon'da olması da büyük bir avantaj. Geçen sezondan bu yana taraftarı önünde oynadığı 7 lig maçını da kaybetmeyen Karadeniz devinde tecrübeli çalıştırıcı, Kartal'ı yenerek tüm kara bulutları dağıtacaklarına inanıyor.

FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ

Öğrencileriyle bu yönde kısa bir toplantı yapan Ünal Karaman'ın, "Geçen senenin çok uzağında bir görüntü sergiliyoruz. Ancak ligde rakiplerimiz de bizden çok farklı değil. Beşiktaş'ı yenerek yeniden havaya girebiliriz. Size güveniyor ve inanıyorum. Bütün olumsuzlukları geride bırakmak için önümüzde çok iyi bir fırsat var. Geçen sezon yapmış aynısını yeniden yapabiliriz" dediği öğrenildi. Bordo-mavili futbolcuların da 53 yaşındaki hocaya "Sahada sonuna kadar savaşacağız. Bu duruma takımı biz soktuk ve yine biz kurtaracağız. Herkes bunun farkında ve gerekeni yapacağız" sözünü verdiği belirtiliyor.

KARAMAN'A GÖRE BEŞİKTAŞ'IN ZAYIF YÖNLERİ

Son 7 iç sahadaki maçında en az 2 gol atan Trabzonspor, son 4 deplasman maçını kaybeden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son 7 dış saha sınavının 6'sında en az 2 gol yiyen rakibi karşısına, son 7 iç sahadaki maçında yenilmeyerek çıkan bordo-mavililerde hedef galibiyet.

Ünal Karaman, Akyazı'da oynanacak sezonun ilk zorlu maçı için Beşiktaş'ın zayıf yönlerini anlattı.

Rakiplerine ceza sahası dışından çok şut çektiriyorlar. Bunu iyi değerlendirelim. Sosa ve Abdulkadir Parmak sürekli şut atmak için fırsat arayacak.

Ters çalımı olan oyunculara karşı savunmaları zayıf. Zaten Caner sürekli önde. Göbekte ise Necip oynayacak. Nwakaeme, sürekli Caner'in kanadını zorlayacak. Sörloth da Necip'in üzerine gidecek.

Caner'in sürekli öne çıkması, önündeki N'Koudou'nun da hiç geri gelmemesi avantaj. Pereira, sürekli öne hamle yapacak, rakip üzerinde baskı kuracak.



Kontraataklarda geri koşamıyorlar. Donis'e koşu alanları oluşturulacak. Hızından faydalanılacak.