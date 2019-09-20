20 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 20.09.2019
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye dün 1-0 yenilen Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, pazar günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"