20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe'ye dün 1-0 yenilen , 'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı belirtildi. Birinci gruptaki futbolcuların toparlanma, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili ekip, pazar günü yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.






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