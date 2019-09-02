02 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Pereira'dan penaltı açıklaması

Pereira'dan penaltı açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2019

Fırtına’nın yıldızı Pereira, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Eline çarpan top için, “Penaltı değildi” dedi.

'un yıldız sağ beki Joao Pereira, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. 7 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giyen 35 yaşındaki Portekizli yıldız, mücadele gücü ve temposu üst düzey bir maç oynadıklarını söyledi. Pereira, "Takım olarak çok koştuk, mücadele ettik. 1 puana ne sevindik ne de üzüldük. İlk yarıda elime çarpan top kesinlikle penaltı değildi. Hakem doğru karar verdi" dedi.
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