02 Eylül 2019, Pazartesi
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Pereira'dan penaltı açıklaması
Giriş Tarihi: 02.09.2019
Fırtına’nın yıldızı Pereira, iyi mücadele ettiklerini söyledi. Eline çarpan top için, “Penaltı değildi” dedi.
Trabzonspor'un yıldız sağ beki Joao Pereira, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti. 7 resmi maçın tamamında 90 dakika forma giyen 35 yaşındaki Portekizli yıldız, mücadele gücü ve temposu üst düzey bir maç oynadıklarını söyledi. Pereira, "Takım olarak çok koştuk, mücadele ettik. 1 puana ne sevindik ne de üzüldük. İlk yarıda elime çarpan top kesinlikle penaltı değildi. Hakem doğru karar verdi" dedi.
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