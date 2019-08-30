30 Ağustos 2019, Cuma
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TAKIMI RAHATLATTI
Twakaeme topu ayağına her aldığında ya tehlikeli oldu ya da oyunu soğuttu. AEK'nın ritim bulmasını engelleyen 30 yaşındaki futbolcu uzatma dakikalarda da süreyi eriterek turu getirdi. Nwakaeme bir önceki turda oynanan Sparta Prag maçında da 7 dakikalık uzatmada attığı çalımlarla farkını göstermişti. Topu iyi saklayıp, Trabzonspor'u rahatlattı.
SAVUNMA DEĞİŞTİ
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, 3 ismi rotasyona soktu. Savunma hattından Hosseini ve Hüseyin Türkmen'i dinlendirdi. Yerlerine Campi ve İvanildo oynadı. Sörloth'u kenara çekip Mikel'i oynattı.
IVANILDO HATALIYDI
Bordo mavililerde İvanildo Fernandes, Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasından sonra AEK mücadelesinde de şans buldu. Portekizli stoper, 24. dakikada Yunan ekibinin Livaja ile bulduğu golde büyük hata yaptı. Gereksiz risk alan 23 yaşındaki futbolcu topu kaptırdı. Atağın devamında Trabzonspor meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
Helal sana Nwakaeme
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Nijeryalı yıldız, Sparta Prag maçında çalım şov yapmıştı. AEK’ya karşı da topu rakibe vermedi.
Trabzonspor, deplasmanda 3-1 yendiği AEK'ya evinde 2-0 kaybetmesine rağmen turu atladı ve adını play-off'lara yazdırdı. Abdülkadir Ömür sakatlanınca sağ kanatta yerine Yusuf Sarı girdi. Genç futbolcu çok top ezdi. Bütün yük sol kanattaki Anthony Nwakaeme'ye kaldı. Nijeryalı futbolcu iyi bir gününde olmayan Trabzonspor'un Jose Sosa ile birlikte ayakta kalan ismiydi.
TAKIMI RAHATLATTI
Twakaeme topu ayağına her aldığında ya tehlikeli oldu ya da oyunu soğuttu. AEK'nın ritim bulmasını engelleyen 30 yaşındaki futbolcu uzatma dakikalarda da süreyi eriterek turu getirdi. Nwakaeme bir önceki turda oynanan Sparta Prag maçında da 7 dakikalık uzatmada attığı çalımlarla farkını göstermişti. Topu iyi saklayıp, Trabzonspor'u rahatlattı.
SAVUNMA DEĞİŞTİ
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, 3 ismi rotasyona soktu. Savunma hattından Hosseini ve Hüseyin Türkmen'i dinlendirdi. Yerlerine Campi ve İvanildo oynadı. Sörloth'u kenara çekip Mikel'i oynattı.
IVANILDO HATALIYDI
Bordo mavililerde İvanildo Fernandes, Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasından sonra AEK mücadelesinde de şans buldu. Portekizli stoper, 24. dakikada Yunan ekibinin Livaja ile bulduğu golde büyük hata yaptı. Gereksiz risk alan 23 yaşındaki futbolcu topu kaptırdı. Atağın devamında Trabzonspor meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
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