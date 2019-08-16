16 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Yola devam ediyoruz"

Ahmet Ağaoğlu: Yola devam ediyoruz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2019

Başkanı , Çek futbolunun lokomotiflerinden olan zorlu bir rakibi elediklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Aşağı yukarı 5-6 hafta oldu onlar lige başlayalı. Bizden daha hazırlar. Neredesinden bakılırsa bakılsın güçlü bir Avrupa takımı. Oradan 2-2'lik skor ile dönmüştük. Burada da rehavete kapılmadan, 2-1'le turu geçmeyi başardık. Play-off müsabakasına hak kazandık. Onu da aşarak Avrupa'da yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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