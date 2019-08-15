Bitirin şu işi

Tribünde 40 bini aşkın bordo-mavili yüreğin destekleyeceği temsilcimiz, 2-2’nin rövanşında Çekya takımı Sparta Prag’ı eli boş göndererek tüm Türkiye’ye çifte bayram yaşatmak istiyor

Trabzon'da bugün futbol bayramı yaşanacak... Karadeniz ekibi, 4 yıl sonra evinde ilk kez bir Avrupa maçına çıkacak, yer yerinden oynayacak... Temsilcimiz bugün Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bordo-mavili takım, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli.

AVRUPA'DA FIRTINA ESİYOR



Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Ancak Trabzonspor'un Avrupa maçlarında üstünlüğü var. Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak ekibimiz, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)- AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak takım ile karşı karşıya gelecek.



En farklı galibiyeti 6-0



Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08'de İntertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2 mağlup olarak almıştı.

Devlere karşı zaferler



Temsilcimiz bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976- 77'de İngiltere'nin Liverpool, 1983-84'te İtalya'nın İnter, 1990-91'de İspanya'nın Barcelona ve 1994- 95'te ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı.

UEFA'da 79. karşılaşma



Ekibimiz, Sparta Prag ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 79. maçına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-83'te Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 kez berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 defa da yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 104 gol gördü.