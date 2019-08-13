Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferine karşılık olarak Lille'den alınan Edgar Le'nin maliyetini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den kadrosuna kattıkları 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, oyuncuya 3 yıl için 2 milyon 150 bin Euro maaş verileceğini kaydederken, opsiyonun kullanılması durumunda ise 800 bin Euro verileceğini duyurdu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;

2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

EDGAR LE KİMDİR?

Fransız ekibi Lille, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.