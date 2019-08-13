13 Ağustos 2019, Salı
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750 BİN EURO
Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonlu kiralanan Ekuban'ın bonservisi alındı. Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi de geçtiğimiz aylarda yapan bordo-mavili yönetim, oyuncunun performansından memnun olduğu için satın alınmasına karar vermişti. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban yıllık 750 bin euro kazanacak.
Panik yok buradayım!
Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 Giriş Tarihi: 13.08.2019
Sparta Prag ile Trabzon'da oynanacak rövanşa hazırlanan bordo-mavililerin antrenmanında da 25 yaşındaki santrfor performansı dikkat çekti. Ekuban, "No panic, I'm here' (Panik yok, ben buradayım) mesajını taraftarlara vererek maçta sadece kendilerini desteklemelerini istedi.
Bordo-mavililerin forveti Ekuban, perşembe günkü Sparta Prag maçı öncesi iddialı... 5 Nisan'da Antalyaspor karşısında 4-1 kazanılan mücadelede fileleri sarstıktan sonra Prag'a gol atan ve bir de asist yaparak kötü gidişata 'dur' diyen Ganalı, rövanşı da boş geçmeyeceğini söyledi. Perşembe günü Sparta Prag ile Trabzon'da oynanacak rövanşa hazırlanan bordo-mavililerin antrenmanında da 25 yaşındaki santrfor performansı dikkat çekti. Ekuban, "No panic, I'm here' (Panik yok, ben buradayım) mesajını taraftarlara vererek maçta sadece kendilerini desteklemelerini istedi.
750 BİN EURO
Geçtiğimiz sezon İngiltere'nin Leeds United takımından satın alma opsiyonlu kiralanan Ekuban'ın bonservisi alındı. Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi de geçtiğimiz aylarda yapan bordo-mavili yönetim, oyuncunun performansından memnun olduğu için satın alınmasına karar vermişti. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban yıllık 750 bin euro kazanacak.
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