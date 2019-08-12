12 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Trabzonspor'da yönetim Jose Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

Yönetim , Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edildi. 3.2 milyon euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon euro'ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Sözleşmesi 2020'de biten Çekyalı Novak ile de görüşülüyor.
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