12 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Murat kiralandı

Murat kiralandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

2018-2019 sezonunda bordo-mavili forma altında toplam 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 1 yıllığına 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.

2018-2019 sezonunda bordo-mavili forma altında toplam 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 1 yıllığına 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı. 20 yaşındaki genç orta saha "Kendimi geliştirip on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum" dedi.
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