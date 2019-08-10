10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Pereira'dan çağrı
Sağ bek Joao Pereira da Sparta Prag maçının ardından 2-0'dan geri döndüklerini belirterek, "En iyi oyunumuz değildi ama sonuna kadar savaştık ve 2-0'dan 2-2'ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Yoğun bir trafik
3 sene sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor 11 günde tam 3 karşılaşma oynayacak. Perşembe günü Sparta Prag ile 2-2 kalan Fırtına, 15 Ağustos'ta bu maçın rövanşına çıkacak. Bordomavililer, 18 Ağustos'ta da lig serüvenine Kasımpaşa ile başlayacak başlayacak.
Bayramlaşma salı günü
Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camia davet edildi.
Prag maçı 60 TL
Giriş Tarihi: 10.08.2019
15 Ağustos’ta Trabzon’da Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu rövanşında maçının biletleri satışa çıktı. Karşılaşma 20.30’da başlayacak.
Bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3 eleme turu rövanşında oynayacağı Sparta Prag maçı biletleri satışa sunuldu. 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak ve kağıt biletlerin de geçerli olacağı karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Batı Alt VIP 650 TL, Batı Alt VIP 550 TL, Batı Alt VIP 400 TL, Batı Alt ve Üst 125 TL, Doğu Alt ve Üst 100 TL. Doğu Alt ve Üst 90 TL, Doğu Alt ve Üst 75 TL, Kale Arkaları 60 TL.
Pereira'dan çağrı
Sağ bek Joao Pereira da Sparta Prag maçının ardından 2-0'dan geri döndüklerini belirterek, "En iyi oyunumuz değildi ama sonuna kadar savaştık ve 2-0'dan 2-2'ye getirerek geri döndük. Gelecek hafta evimizde oynayacağımız ikinci maçta turu geçmek için taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.
Yoğun bir trafik
3 sene sonra Avrupa arenasına çıkan Trabzonspor 11 günde tam 3 karşılaşma oynayacak. Perşembe günü Sparta Prag ile 2-2 kalan Fırtına, 15 Ağustos'ta bu maçın rövanşına çıkacak. Bordomavililer, 18 Ağustos'ta da lig serüvenine Kasımpaşa ile başlayacak başlayacak.
Bayramlaşma salı günü
Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camia davet edildi.
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