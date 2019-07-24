24 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Hoffenheim'le karşılaşacak

Trabzonspor Hoffenheim'le karşılaşacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

öncesi kamp çalışmalarını 'da sürdüren , yarın kamptaki 2. hazırlık maçında 'nın Hoffenheim takımıyla oynayacak.

Linz Kenti'nde 20 Temmuz'da kampa giren ve ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı 'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Hofenheim ile Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile oynamayı planladığı maçın iptal edilmesinin ardından ekibi, toplam kamp boyunca 4 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da 'nın Parma, 'da da Verona takımı ile karşılaşacak.

DÖNÜŞ ERKENE ALINDI

, kampını 1 gün önce tamamlayacak.

30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı planlayan Karadeniz ekibi, 29 Temmuz'da oynayacağı Verona karşılaşmasının ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 gün izinin ardından Avrupa Ligi 3. eleme turunda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

FORVET SORUNU

Trabzonspor öncesi forvet mevkisinde sıkıntı yaşıyor.

Bordo-mavili takımda Rodallega'nın takımdan ayrılması, Afrika Uluslar Kupası'na katıldığı için izin verilen Ekuban'ın da henüz kampa katılmaması forvet mevkisinde antrenmanlarda da eksiklik yaşatıyor.

Altınordu'dan alınan genç oyuncu Salih Kavrazlı'ın da lisans işlemlerinin sonuçlanmaması nedeniyle kampta sadece Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar santrfor olarak dikkatleri çekiyor.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla sohbette forvet transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu belirtiyor.

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