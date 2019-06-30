John Obi Mikel Trabzonspor'da

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel ile anlaştı. Bordo-mavililerin bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Trabzonspor, son olarak Middlesbrough forması giyen Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'i kadrosuna kattı. Transferi Trabzonspor'un bir başka Nijeryalısı Ogenyi Onazi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte o paylaşım:



TRABZONSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Obi Mikel transferini resmen duyurdu. Açıklamada "Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, bedelsiz olarak kadrosuna kattığı John Obi Mikel transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2020-21 sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret,

2021-22 opsiyon sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının %70 inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

JOHN OBI MIKEL KİMDİR?

Tam adı John Michael Nchekwube Obinnad olan John Obi Mikel, 22 Nisan 1987 tarihinde Nijerya'da doğdu. Futbola ülkesinin Plateau United takımında başlayan Obi Mikel; FK Lyn, TJ Teda ve Middlesbrough formalarını giydi. Kariyerinde 428 maça çıkan 32 yaşındaki orta saha 11 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi. Asıl mevkisi ön libero olan Obi Mikel, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor.