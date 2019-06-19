Trabzonspor'a Altınordu'dan iki genç isim

Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetişen iki milli futbolcu Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile 3'er yıllık anlaşma sağladı.

İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı ve bir süre önce kulüpten ayrılan 18 yaşındaki stoper Atakan Gündüz'ün, son dönemde genç futbolcuları vitrine çıkaran bordo-mavili kulüple el sıkıştı. Altınordu'da amatör statüde oynayan iki yıldız adayı için Trabzonspor'un toplam 600 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMLARDA DA GÖREV ALDILAR

Ağrı doğumlu santrfor Salih Kavrazlı, Giresun takımı Görelespor'da futbola başladı. 2015 yılından bu yana Altınordu'da top koşturan genç futbolcu U14, U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev alırken, Ay-Yıldızlı formayla toplam 44 karşılaşmaya çıktı. Salih, son olarak Elit 17 Ligi'nde Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 5-1 mağlup eden Altınordu'da Türkiye şampiyonluğu yaşadı. U17 Ligi'nde geçen sezon 16 gol atan Salih, U19 Ligi'nde 8 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı. 17 yaşındaki Salih'in reşit olmaması nedeniyle 1 yıl resmi maça çıkamama riski bulunuyor. Trabzonspor'un Salih'in oynaması için Altınordu'dan muvafakatname alması gerekiyor.

Lüleburgaz doğumlu stoper Atakan Gündüz ise U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında 39 maça çıktı. 2013 yılından itibaren Altınordu'da oynamaya başlayan Atakan'ın bir süre önce kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.