19 Haziran 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Altınordu'dan iki genç isim

Trabzonspor'dan çifte transfer!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 Giriş Tarihi: 19.06.2019

, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'nun altyapısından yetişen iki milli futbolcu ve ile 3'er yıllık anlaşma sağladı.

temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki forvet ve bir süre önce kulüpten ayrılan 18 yaşındaki stoper 'ün, son dönemde genç futbolcuları vitrine çıkaran bordo-mavili kulüple el sıkıştı. 'da amatör statüde oynayan iki yıldız adayı için 'un toplam 600 bin TL yetiştirme bedeli ödeyeceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMLARDA DA GÖREV ALDILAR

doğumlu santrfor Salih Kavrazlı, Giresun takımı Görelespor'da futbola başladı. 2015 yılından bu yana Altınordu'da top koşturan genç futbolcu U14, U15, U16 ve U17 milli takımlarında görev alırken, Ay-Yıldızlı formayla toplam 44 karşılaşmaya çıktı. Salih, son olarak Elit 17 Ligi'nde Finali'nde 'ı 5-1 mağlup eden Altınordu'da şampiyonluğu yaşadı. U17 Ligi'nde geçen sezon 16 gol atan Salih, U19 Ligi'nde 8 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı. 17 yaşındaki Salih'in reşit olmaması nedeniyle 1 yıl resmi maça çıkamama riski bulunuyor. Trabzonspor'un Salih'in oynaması için Altınordu'dan muvafakatname alması gerekiyor.

Lüleburgaz doğumlu stoper Atakan Gündüz ise U14, U15, U16, U17 ve U18 milli takımlarında 39 maça çıktı. 2013 yılından itibaren Altınordu'da oynamaya başlayan Atakan'ın bir süre önce kulüpten kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

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