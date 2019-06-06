06 Haziran 2019, Perşembe
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Ünal Karaman imzayı atıyor
Giriş Tarihi: 06.06.2019
Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni bugün saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde ise teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreni bugün saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Öncesinde ise teknik direktör Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. 52 yaşındaki hocanın tören sonrası ekibiyle hemen gelecek sezonun planlaması için çalışmalara başlayacağı ve özellikle transfer çalışmaları kapsamında yönetim kurulu ile bir durum değerlendirmesi de yapacağı belirtildi.
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