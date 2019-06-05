05 Haziran 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan stoper hamlesi!

Trabzonspor'dan stoper hamlesi!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.06.2019

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan , transferde atağa kalktı.Eldeki mevcut kadroyu koruyacak olan Trabzonspor, 'ten  için teklifini sundu.

transferde hız kazandı. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalamış ve sezonu 4.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmişti. Trabzonspor kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 'öz' oyuncular alacaklarını açıklamıştı. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fırtına'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, 'ten için teklifini sundu. Arjantin ekibinin önümüzdeki günlerde yanıtını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Hüseyin Türkmen hayalini açıkladı Hüseyin Türkmen hayalini açıkladı
Ve liste açıklandı! F.Bahçe'den G.Saray'a büyük fark... Ve liste açıklandı! F.Bahçe'den G.Saray'a büyük fark...
UEFA'dan yeni açıklama! G.Saray, F.Bahçe... UEFA'dan yeni açıklama! G.Saray, F.Bahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör