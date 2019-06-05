05 Haziran 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'dan stoper hamlesi!
Giriş Tarihi: 05.06.2019
Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, transferde atağa kalktı.Eldeki mevcut kadroyu koruyacak olan Trabzonspor, Estudiantes'ten Gaston Campi için teklifini sundu.
Trabzonspor transferde hız kazandı. Bordo mavili takım geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalamış ve sezonu 4.sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmişti. Trabzonspor kulübünün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde 'öz' oyuncular alacaklarını açıklamıştı. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden Fırtına'dan sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavililer, Estudiantes'ten Gaston Campi için teklifini sundu. Arjantin ekibinin önümüzdeki günlerde yanıtını Trabzonspor'a bildirmesi bekleniyor.
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