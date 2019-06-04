04 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor

Ünal Karaman imzalıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Kulübü, futbol takımının teknik direktörü ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, için Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü saat 14.00'te 'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, daha önce 5 Haziran'da yapılacağı duyurulan bayramlaşma programının ise imza töreninin hemen ardından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.

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