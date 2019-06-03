03 Haziran 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye

Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.

Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

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