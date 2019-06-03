03 Haziran 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Trabzonspor, altyapısından iki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Bordo-mavililer, 21 yaş altı takımında forma giyen sol bek Faruk Can Genç ve orta saha oyuncusu Hüseyin Mert Kurt ile profesyonel sözleşmeye imza attı.
Oyuncularla ilerleyen günlerde basın önünde resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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