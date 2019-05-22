22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Kafası çalışıyor
Giriş Tarihi: 22.05.2019
2017-2018'in ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan Novak, 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti.
Çek sol bek, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, bu sezon 28 yaşındaki savunmacının fileleri sarstığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.
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