22 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kafası çalışıyor

Kafası çalışıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

2017-2018'in ara transfer döneminde 'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan , 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti.

Çek sol bek, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. ekibi, bu sezon 28 yaşındaki savunmacının fileleri sarstığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.
Trabzonspor'un gizli kahramanı Novak

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