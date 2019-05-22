22 Mayıs 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Avrupa’da ilk 4’te

Avrupa’da ilk 4’te
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.05.2019

ekibi, kısa paslarla sonuca gitmeyi biliyor. 'da başarısın sırrı kısa paslarda…

İnternational Centre Sports Sturies'de (CIES) yer alan istatistiğe göre Fırtına 5 büyük lig haricinde kalan ligleri arasında en kısa pas mesafesi ortalamalarında 4. sırada yer alıyor. Takımların oyun kurgularındaki farklılıkları ortaya koyan bu istatistik, en uzun ve en kısa mesafeli pas veren takımlar arasında neredeyse 8 metre fark olduğunu gösteriyor. Listede pas mesafeleri ortalamalarını uzun tutan takımlar genel yerel liglerin alt sıralarında yer alıyor.
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