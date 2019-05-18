18 Mayıs 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ünal Karaman imzasını attı! 8 sezon sonra...

Ünal Karaman imzasını attı! 8 sezon sonra...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.05.2019

'in 33. haftasında 'ı 2-1 mağlup eden 'da , bordo-mavili takımda bir sezon içerisinde '3 Büyükler'i yenen ikinci teknik adam oldu. Bu başarıyı daha önce 2010-2011 sezonunda yakalamıştı.

ile karşılaşan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını tekrar etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, 'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

GALATASARAY'I 4-0, FENERBAHÇE'Yİ 2-1 YENDİ
Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 7 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Trabzonspor Beşiktaş maçından kareler TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

ŞENOL GÜNEŞ VE ÜNAL KARAMAN...
Teknik direktör , ilk maçta 2-2 berabere kalıp bu fırsatı gerçekleştiremediği Beşiktaş'ı sezonun son derbisinde 2-1 yenerek Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim oldu.

Trabzonspor 2-1 Beşiktaş l MAÇ SONUCU

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