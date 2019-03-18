18 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Uğurlu Uğurcan

Uğurlu Uğurcan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2019

, genç eldivenin forma giydiği 17 maçta 12 galibiyet aldı. Sadece 2 karşılaşmada yenildi oldu.

Ünal Karaman'ın korkusuzca kaleyi teslim ettiği Uğurcan Çakır müthiş başarısını Milli Takım'a seçilerek taçlandırmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla 17 karşılaşmaya çıktı. bu maçların 12'sini kazanırken, 3 kez berabere kaldı, 2 yenilgi aldı. Uğurcan kalesinde 18 gol gördü. Gol yemediği maç sayısı ise 6. Üzerine koyarak devam eden genç eldiven takdir topluyor. Teknik direktör Ünal Karaman da "Trabzonspor uzun yıllar kaleci aramayacak. Arda ve Uğurcan bize yeter" dedi.

PEREİRA SAHALARA DÖNÜYOR
Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Joao Pereira sakatlığının önemli bölümünü geride bıraktı. Portekizli sağ bekin milli aranın ardından Antalya maçında oynaması bekleniyor. Yokluğunda bu bölgede Kamil Ahmet, Hüseyin ve Toure görev yaptı.

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