18 Mart 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı

Yusuf Yazıcı arandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.03.2019

'un Erzurumspor ile oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı’nın yokluğu hissedildi.

Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda yerine görev yapan Vahid Amiri başarılı bir performans sergileyemedi. Yusuf olmadan, 'un pas oyunu hiç oturmadı. BB. Erzurumspor maçında genç yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi.
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