18 Mart 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı arandı
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Trabzonspor'un Erzurumspor ile oynadığı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı’nın yokluğu hissedildi.
Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda yerine görev yapan Vahid Amiri başarılı bir performans sergileyemedi. Yusuf olmadan, Trabzonspor'un pas oyunu hiç oturmadı. BB. Erzurumspor maçında genç yıldızın yokluğu fazlasıyla hissedildi.
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