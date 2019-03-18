Nwakaeme'ye övgü: '200 bin euro feda olsun'

Son haftalarda Trabzonspor’un hücum yükünü çeken Nijeryalı yıldız gol bonusuna yaklaştı. Doğan “O böyle oynasın yeter para sorun değil” dedi

Bordo-mavili ekipte Anthony Nwakaeme müthiş işler yapmaya devam ediyor. İkinci devrenin başındaki bocalama dönemini Nijeryalı yıldızını süper performansıyla aşan Trabzonspor'da artık ciddi ciddi Şampiyonlar Ligi ihtimali de konuşuluyor. 29 yaşındaki futbolcu, Karadeniz Fırtınası'nın hücum yükünü omuzladı götürüyor. Son 4 maçta fileleri 4 kez sarsan tecrübeli futbolcu, 1 de asist yaptı. Lig ve kupada 9 kez fileleri sarsıp, 4 asist yapan Nwakaeme 100 bin euro'luk bonusa da yaklaştı.



BİZ SAYGI DUYARIZ

Trabzonspor'un Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, toplam 19 gole etki etmesi halinde 100 bin euro bonus alacak Anthony Nwakaeme'nin parasının hakkını verdiğini söyledi. Doğan "100 bin değil 200 bin euro feda olsun. Yeter ki bu şekilde takıma katkı vermeye devam etsin. Kendisine güvenen ve sözleşmesine bu maddeyi ekleten oyuncuya biz saygı duyarız. Nwakaeme sezon başında yaptığımız doğru transferlerden biriydi. Bizi hiç mahcup etmedi" dedi.



TAKIMA ÖVGÜ

Herkes Nwakaeme'yi överken Nijeryalı yıldız ise başarısını takım arkadaşlarıyla paylaştı. 29 yaşındaki oyuncu "Bana o kadar rahat pozisyon hazırlıyorlar ki atmamak olmaz" dedi.



NiJERYALILAR COŞTU

Nwakaeme'nin formu ülkesinde de geniş yankı buluyor. Nijerya basını, 29 yaşındaki futbolcunun performansını öve öve bitiremedi. Tecrübeli futbolcunun attığı golle Nijerya Milli Takımı'na göz kırptığı vurgulandı. Haberlerde "Nwakaeme golleriyle Trabzonspor'u taşıyor" denildi.



İNSAN DEĞİL MAKİNA

Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, Süper Lig'de en beğendiği oyuncuların başında Anthony Nwakaeme'nin geldiğini söyledi. Usta yorumcu "Normal bir insan değil. İnsan, makine karışımı bir şey. Değişik bir adam. Mesela Gomis daha hareketsizdi. Kalçayı koydu mu önüne adım atamıyorsun. Rakibini ezerek oynuyor. Bazı pozisyonlara bakıyorum buna faul verir miydim diye ama yok rakibini ezerek alıyor. Farklı bir boyut. Rakipten tekme yiyor, hiçbir şey demiyor. Çok da beyefendi bir oyuncuya benziyor" sözleriyle Nijeryalı yıldızdan övgüyle bahsetti.