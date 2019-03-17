17 Mart 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a teşekkür

Trabzonspor'dan Erzurumspor'a teşekkür
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2019

Kulübü, 'de deplasmanda karşılaştığı 'a teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Dadaşlar diyarı Erzurum'a keyifli bir deplasman yolculuğu. Deplasmanı dost kılan sevgili Erzurum halkına ve 'a teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, mesaj içerisinde bordo-mavili kafilenin Erzurum deplasmanına yaptığı yolculuğu anlatan bir klip yayımlandı.

Klipte, takımın otobüsle gerçekleştirdiği yolculuk sırasında taraftarlarla buluşmasının yanı sıra Erzurum'un tarihi ve turistik alanları gösterildi.


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