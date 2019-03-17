17 Mart 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'dan Erzurumspor'a teşekkür
Giriş Tarihi: 17.03.2019
Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkür etti.
Bordo-mavili kulübün, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Dadaşlar diyarı Erzurum'a keyifli bir deplasman yolculuğu. Deplasmanı dost kılan sevgili Erzurum halkına ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a teşekkürlerimizle." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, mesaj içerisinde bordo-mavili kafilenin Erzurum deplasmanına yaptığı yolculuğu anlatan bir klip yayımlandı.
Klipte, takımın otobüsle gerçekleştirdiği yolculuk sırasında taraftarlarla buluşmasının yanı sıra Erzurum'un tarihi ve turistik alanları gösterildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!