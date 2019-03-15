15 Mart 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Vazgeçilmez Hugo

Vazgeçilmez Hugo
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2019

Karadeniz ekibinde 'de geride kalan 25 haftanın 25'inde sahada olan tek isim Hugo , 'ın vazgeçilmezi olmayı başardı.

2 bin 145 dakika forma giyen Kolombiyalı dışında Hüseyin ve Batuhan da tüm maçların kadrosunda yer aldı. Hüseyin 11 maçta oynarken, Batuhan ise ancak 9 karşılaşmada forma bulabildi. 'dan sonra en fazla süre alan isimse 1947 dakika ile Çek Novak oldu.
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