Önder Bülbüloğlu: Elimiz çok güçlü

Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, “İsviçre’deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı Elimiz çok kuvvetli. Bize ‘temiz’ diyen CAS hakkaniyetli bir karar verecektir” dedi.

Yönetimin Süper Lig'de 2010-11 'deki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma bugün. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Zorer, Sertaç Güven ve avukatlardan oluşan 10 kişilik bir ekip dün İsviçre'ye gitti. UEFA ve FIFA ile ilişkilerinden sorumlu Bülbüloğlu, "FIFA Disiplin Komitesi Başkanı yetkisi olmadan dosyamızı reddettiği için CAS'a gittik. Olumlu karar çıkarsa komite konuyu yeniden ele alacak" ifadesini kullandı.



HEM TEMIZ HEM MAĞDUR



Bülbüloğlu, dosyalarının çok kuvvetli olduğunu da kaydederek, "Burada şikeye ilişkin UEFA'nın, CAS'ın verdiği karar, hepsi var. İnfantino'nun daha önce yaptığı açıklamalar var. İsviçre'deki avukatlarımız süper bir dosya yaptı. Elimiz çok kuvvetli. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Bizi hem 'temiz' hem de 'mağdur' şeklinde değerlendiren CAS'ın hakkaniyetli bir karar vereceğine inanıyoruz" diye konuştu. Önder Bülbüloğlu, CAS'ın karar vermesinin daha önceki örneklere bakıldığında 2 ay sürebileceğini, çıkacak karara göre de hareket edeceklerini sözlerine ekledi

CAS: ŞAMPİYON TRABZONSPOR



CAS'ın son yayımladığı bültene değinen Bülbüloğlu, "CAS'ın bu bülteni duruşma öncesinde yayımlaması elimizi güçlendirdi. CAS, temiz Trabzonspor'un hak ettiği şampiyonluğunun yıllardır peşinde uğraştığını, yani 2010-11 şampiyonunun Trabzonspor olduğunu söylüyor. Kendilerinin yayımladığı bir bülten bu. Bunu da savunmamıza ekleyerek CAS'taki duruşmaya katılacağız" dedi



2 BİN 811 GÜN GEÇTİ



Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonuyla ilgili 3 Temmuz 2011'de başlayan şike davası sürecinde 2 bin 811 gün geride kaldı. Bordo-mavili kulüpte bu dönemde Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu olmak üzere 4 başkan görev yaptı.



TARAFTAR DA ORADA



CAS duruşması öncesi Lozan'daki CAS binası önünde bordo-mavili taraftarlar eylem yapacak. Taraftarlar daha önce de UEFA binası önünde çadır kurmuş ve uzun süre orada oturma eylemi yapmışlardı. Bu arada TFF yetkililerinin de duruşmada olacağı belirtildi.